POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Nagolder Straße - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Ein 82-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 17:25 Uhr die Nagolder Straße in Herrenberg in Richtung Stadtmitte und geriet vermutlich aus Unachtsamkeit im Einmündungsbereich des Akazienwegs auf die Gegenfahrbahn. Dort befuhr er den Grünstreifen, wobei er einige Sträucher überfuhr und die dortige Schallschutzwand touchierte. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der VW wenig später parkend in der Straße "Im Steingraben" festgestellt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 3.000 Euro. Wie hoch der Gesamtsachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Laut einer Zeugenaussage musste ein derzeit noch unbekanntes, entgegenkommendes Fahrzeug aufgrund der Fahrweise des Seniors in der Nagolder Straße abbremsen. Eventuell kam es dabei zu einer Gefährdung. Der entgegenkommende Fahrer wird gebeten sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

