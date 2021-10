Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Junger Mann in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 20:35 Uhr soll eine junge, männliche Person in Dagersheim wild herumgeschrien und Passanten angepöbelt haben. Zunächst gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Beamte des Polizeireviers Böblingen wurden im weiteren Verlauf vor Ort durch Zeugen unabhängig voneinander angesprochen. Die Polizistien konnte den 19-Jährigen schließlich in der Mühlgasse, in der Nähe des Spielplatzes, feststellen. Nachdem der 19-Jährige durch die Streifenwagenbesatzung angesprochen wurde, schrie er zusammenhangslos umher. Insgesamt wirkte die Person verwirrt und aggressiv. Da sich die Person offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte der Mann zunächst in Gewahrsam genommen werden. Beim Anlegen der Handschließen sperrte sich der 19-Jährige mit seiner Körperkraft und beleidigte die Beamten. Diese konnten ihn letztlich ohne weitere Zwischenfälle in eine psychiatrische Einrichtung bringen.

