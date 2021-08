Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Fahrrad- und Autofahrer

Warendorf (ots)

Mit leichten Verletzungen durch einen Verkehrsunfall in Ahlen, ist ein 50-Jähriger am Freitag (30.07.2021) in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Drensteinfurter war dabei, mit seinem Fahrrad gegen 14.45 Uhr von einem Baumarktparkplatz an der Beckumer Straße Richtung Ostbredenstraße zu fahren, als er mit einem Pkw zusammenstieß. Der 32-jährige Autofahrer aus Münster kam von links - er war auf der Ostbredenstraße Richtung Bergstraße unterwegs.

Rettungskräfte brachten den Fahrradfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus.

