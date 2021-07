Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg, Radfahrer wurde leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.06.2021, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Radfahrer in Ahlen-Dolberg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 84-Jährige aus Ahlen fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der L507 (Alleestraße) von Beckum in Richtung Dolberg. An der Einmündung Henneberg stieß er mit einem Seat zusammen, dessen 25-jähriger Fahrer aus Beckum aus der Straße Henneberg nach rechts in Richtung Beckum fuhr und an der Einmündung dem von rechts nahenden Radfahrer die Vorfahrt nicht gewährte. Der 84-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.000 Euro.

