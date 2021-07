Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Geschubst und Weste gestohlen

Warendorf (ots)

Zwei Unbekannte stehen im Verdacht am Freitag, 30.7.2021 einen Mann gegen 6.20 Uhr in Beckum beraubt zu haben. Der 23-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Zufahrt der Anschrift Grüner Weg 13 und hatte eine grüne Weste, in der sich Zigaretten befanden, über dem Lenker liegen. Der Beckumer passierte zwei männliche Personen, die ihn unvermittelt schubsten. Der 23-Jährige stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Einer der Unbekannten stahl die Weste und das Duo flüchtete zu Fuß in Richtung Gewerbegebiet. Die Polizei fahndete erfolglos nach den Tätern.

Nach Angaben des Beckumers sind die Tatverdächtigen zwischen 17 und 20 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und trugen jeweils eine schwarze Jacke sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Einer hat blonde Jahre, der andere trug ein Capy.

Wer hat die beiden Tatverdächtigen in den frühen Morgenstunden in der Nähe des Tatorts gesehen? Wer kann Angaben zu den Flüchtigen oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

