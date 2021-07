Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Ein Verletzter und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Alleinunfalls, der sich am Donnerstag, 29.7.2021 gegen 4.05 Uhr auf der L 547 in Höhe Enniger ereignete. Der 48-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtunge Ahlen und kam in Höhe der Straße Zur Bunten Brücke von der Fahrbahn ab. Zunächst stieß der Warendorfer mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild und anschließend vor einen Baum. Rettungskräfte brachten der Verletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell