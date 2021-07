Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Verursacher nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der am Mittwoch, 28.7.2021, zwischen 13.40 Uhr und 22.05 Uhr auf dem VEKA Parkplatz an der Dieselstraße in Sendenhorst gegen einen schwarzen Ford C-Max fuhr. Trotz des Schadens an der rechten Fahrzeugseite flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

