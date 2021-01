Polizei Aachen

POL-AC: Polizei schnappt flüchtigen Unfallverursacher

Aachen (ots)

Heute Morgen (27.01.2021) gegen 7.20 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Mozartstraße / Boxgraben ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach Angaben von Zeugen touchierte ein dunkler Pkw beim Abbiegen auf den Boxgraben einen Mann, der bei grünlichtzeigender Ampel die Straße überquerte. Anschließend fuhr der Pkw in Richtung Hauptbahnhof davon und verließ den Unfallort in Richtung Hauptbahnhof. Polizisten fahndeten sofort nach dem flüchtigen Pkw und konnten diesen in der Nähe des Blücherplatzes anhalten. Am Fahrzeug stellten die Beamten frische Unfallspuren fest. Der Führerschein des 33- jährigen Fahrzeugführers wurde sichergestellt; Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (fp)

