Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: drei Einbrüche in Bäckereifilialen

Birken-Honigsessen / HammBirken-Honigsessen / Hamm (ots)

In der Nacht zum Montag, 11.01.2021, brachen unbekannte Täter zum wiederholten Male in die Bäckereifiliale Schumacher in Birken-Honigsessen ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und entwendeten Bargeld.

Ebenso brachen unbekannte Täter in die Bäckereien Schneiders und Kochs Backstube in Hamm ein. Auch hier wurde die Eingangstür aufgehebelt bzw. ein Fenster. In einem Fall wurde Bargeld entwendet, im anderen Fall blieben die Täter ohne Beute.

Ein Zusammenhang der drei Einbrüche ist derzeit nicht auszuschließen. Es entstand hoher Sachschaden

Hinweise zu dem vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell