Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Grundstückshecke offensichtlich in Brand gesteckt

Rampe (ots)

Eine brennende Grundstückshecke hat die Feuerwehr am Freitagabend in Rampe gelöscht. Die etwa 10 Meter lange und zwei Meter hohe Hecke, die als Sichtschutz eines derzeit nicht bewohnten Grundstückes dient, wurde den ersten Erkenntnissen zufolge mutwillig in Brand gesetzt. Dabei ist auch ein angrenzender Telefonmast beschädigt worden. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

