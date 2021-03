Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW geriet in Brand

Wittenburg (ots)

Auf einem Privatgrundstück in Körchow ist am frühen Sonntagmorgen ein PKW aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte nahezu vollständig aus, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Nachdem das Feuer gegen 00:45 Uhr durch eine Bewohnerin festgestellt wurde, kamen insgesamt 5 Freiwillige Feuerwehren aus der Region zum Löscheinsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll das Feuer am Heck des Fahrzeuges ausgebrochen sein. Von dort aus griff es auf das gesamte Auto über. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Brandursache.

