Polizei Warendorf

POL-WAF: Füchtorf- Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Wildbeteiligung

Warendorf (ots)

Am 30.07.2021, um 19:20 Uhr, befuhr ein 60 jähriger Mann aus Sassenberg mit seinem Pkw die B 475 von Glandorf kommend in Richtung Sassenberg. Mit im Fahrzeug befand sich sein 27 jähriger Sohn. In Höhe der Bauernschaft Subbern kreuzte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Durch den Aufprall wurde das verendete Tier in die Luft geschleudert und landete auf der Windschutzscheibe eines entgegen kommenden Pkw. In diesem befanden sich eine 25 jährige Fahrerin aus Osnabrück sowie ein 23 jähriger Beifahrer aus Osnabrück. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Beifahrer verletzte sich schwer. Beide Insassen wurden in angrenzenden Krankenhäusern zugeführt. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Kurzfristig musst die Fahrbahn gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell