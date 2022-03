Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zwei Kraftfahrzeug-Roller entwendet - brennend wieder aufgefunden

Werl (ots)

Vom Langenwiedenweg wurde am Mittwoch (2. März 2022) zwischen 16 Uhr und 20 Uhr ein unverschlossener Kraftfahrzeug-Roller entwendet. Dieser konnte in der Nacht zu Donnerstag in der Straße "Auf dem Kreiter"/Kettelerstraße brennend wieder aufgefunden werden.

Auch aus der Laurenzstraße wurde ein Roller entwendet. Dieser wurde am Mittwoch, gegen 19 Uhr, verschlossen dort abgestellt. Dieser konnte ebenfalls ausgebrannt in der Nacht zu Donnerstag an der Straße "Zum Salzbach" aufgefunden werden.

Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

