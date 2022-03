Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auffahrunfall - Autofahrerin leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch (2. März 2022) auf der Wiedenbrücker Straße. Gegen 14.50 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Langenberg mit ihrem Wagen auf der Wiedenbrücker Straße in Richtung Bad Waldliesborn. In Höhe Mentzelsfelde bog ein, vor ihr fahrendes Fahrzeug ab, worauf die 61-jährige ihren Wagen abbremste. Dies erkannte eine hinter ihr fahrende, 19-jährige Autofahrerin aus Wadersloh zu spät und fuhr der 61-Jährigen mit ihrem Wagen von hinten auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 19-Jährige leicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3.000 Euro ein. (reh)

