Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Linz (Rhein) (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr kam es in Linz, Asbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Asbacher Straße in Richtung Kretzhaus. Hierbei touchierte er einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Opel, an diesem entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle fanden sich Spuren, unter anderem der abgerissene Außenspiegel des Fahrzeuges. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um den rechten Außenspiegel eines PKW Mercedes.

Die Polizei Linz bittet nun um Hinweise. Gibt es Zeugen zu dem angeführten Unfallgeschehen? Ist möglicherweise ein Mercedes aufgefallen, dessen rechter Außenspiegel fehlt? Hinweise bitte an die Polizei Linz, 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell