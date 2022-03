Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Verkehrsunfallflucht in der Straße "Wisor" - Fahrer eines blauen Kleinwagens soll sich bei der Polizei melden

Warstein (ots)

Ein Zeuge gab an, dass am Mittwoch (2. März 2022) um 12.25 Uhr ein blauer Kleinwagen rückwärts aus einer Einfahrt in der Straße "Wisor" herausfuhr und hierbei mit seinem Fahrzeugheck einen grauen Mercedes-Benz touchierte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.500 Euro ein. Der Fahrer des blauen Wagens und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

