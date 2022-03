Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit 2,84 Promille unterwegs - Taxi ist besser

Soest (ots)

Am Mittwochmorgen (2. März 2022) hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 11 Uhr eine 64-jährige Soesterin mit ihrem Kleinkraftrad in Soest an. Die Frau war den Beamten schon aufgrund früherer Trunkenheitsfahrten bekannt. Nachdem die Polizisten erneut den Alkoholgeruch der Frau wahr. Ein Atemalkoholtest endete mit 2,84 Promille und der Fahrt zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Die Soesterin gelobte Besserung und kündigte an, zukünftig ihre Fahrten besser mit einem Taxi durchführen zu wollen. Gute Idee. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell