Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen nach Unfall gesucht- Zusammenstoß in Kreuzung

Enger (ots)

(sls) In Enger kam es Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße im Kreuzungsbereich mit der Bünder Straße. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 61-Jähriger aus Enger mit seinem Citröen gegen 08:30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Herford. Als dieser sich dem Kreuzungsbereich mit der Bünder Straße näherte, habe die Ampelanlage von Grünlicht auf Gelblicht gewechselt. Aufgrund der Nähe zur Haltelinie und hielt der Engeraner nicht mehr an, sondern setzte seine Fahrt noch bei Gelblicht in Richtung Herford fort. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf der Bünder Straße aus Richtung Innenstadt kommend eine Mitsubishi-Fahrerin, die den Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße in Richtung Bünde queren wollte. Nach Angaben der 56-Jährigen aus Werther habe die Ampelanlage von Rot- auf Grünlicht gewechselt und sie beabsichtigte die Kreuzung zu passieren. Plötzlich sei von links der Citröen gekommen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Da die Überprüfung der Ampelschaltung keine Auffälligkeiten zeigte, ist das Verkehrskommissariat auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell