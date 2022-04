Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter fährt Verkehrsschild um- Zeugen beobachten Flüchtigen

Löhne (ots)

(sls) Am Montagabend (4.4.) wurden Polizeibeamte zu einem Unfall an der Ellerbuscher Straße in Löhne gerufen. Aufmerksame Zeugen hörten gegen 17.40 Uhr einen lauten Knall, als sie sich als Fußgänger auf einem Feldweg in der Heide aufhielten. Sie konnten beobachten, wie der Fahrer eines grauen Opel Corsa über die Querungshilfe in der Einmündung Ulenburger Allee fuhr und dann das dortige Verkehrszeichen beschädigte. Der Fahrer stieg aus dem Fahrzeug aus, nahm das beschädigte Schild und warf es auf den anliegenden Grünstreifen. Das verlorene Kennzeichen des Opels nahm der Fahrer mit und entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung Kirchlengern. Der bislang unbekannte Fahrer wird beschrieben mit ca. 30-40 Jahren alt, dunkle Haare und schlanker Figur. Das Verkehrskommissariat hat mit der Spurenauswertung begonnen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Verursacher und flüchtenden Opel machen könne, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

