Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kennzeichen abmontiert und entwendet - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13.02.) entwendeten Unbekannte nach ersten Erkenntnissen insgesamt neun Kennzeichen von PKW, die in dem Bereich Alberstraße/Sebastianstraße/Carmenstraße geparkt waren. Die fehlenden Kennzeichen waren am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr festgestellt worden.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Sonntag (13.02.) verdächtige Beobachtungen gemacht? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

