Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo hat Ermittlungen nach Tageswohnungseinbrüchen aufgenommen

Meerbusch, Neuss (ots)

In Meerbusch kam es am Frankenweg am Samstag (12.02.), zwischen 15 und 19 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Informationen verschafften sich die Unbekannten Zutritt über ein Fenster und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

In Neuss trieben auf der Dürerstraße Einbrecher ihr Unwesen. Von Donnerstag auf Freitag (10./11.02.), 12 bis 8 Uhr, gelangten ungebetene Gäste in ein Einfamilienhaus und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Entsprechende Hebelspuren zeugten von ihrem kriminellen Tun. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher nichts.

Die Kripo sicherte Spuren am Tatort und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer hat verdächtige Beobachtungen an dem oben genannten Tatorten gemacht? Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor!

