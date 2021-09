Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Brandstiftung im Holtkämpers Weg gesucht - Gartenhütte beschlagnahmt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend ist es im "Holtkämpers Weg" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 22 Uhr stellten Anwohner eines Reihenhauses eine starke Rauchentwicklung aus einer Gartenhütte fest. Zuvor hörten sie mehrfach laute Knallgeräusche, ähnlich wie Geräusche von Feuerwerkskörpern. Schnell breitete sich ein Feuer in der Blechhütte aus, zudem stand eine Mülltonne in Höhe der Hausnummer 38 in Vollbrand. Die Anwohner unternahmen zunächst einen eigenen Löschversuch, ehe die alarmierte Feuerwehr die Löscharbeiten übernahm und das Feuer vollständig auslöschte. Die Gegenstände, die sich in der Hütte befanden, wurden vollständig zerstört. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nach ersten Erkenntnissen wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sonst Hinweise zu der Tat oder Tätern geben können, werden gebeten sich zu melden, Tel: 0541/327-2215

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell