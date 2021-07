Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit verletztem Teenager in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 3. Juli 2021, in Buer hat sich ein 13-jähriger Gelsenkirchener auf einem Elektroroller leichte Verletzungen zugezogen. Der Teenager stand mit dem E-Scooter an der Kreuzung De-la-Chevallerie-Straße/ Brinkgartenstraße/ Königswiese/ Freiheit auf einer Verkehrsinsel in der Mitte der De-la-Chevallerie-Straße und überquerte diese um 12.58 Uhr in östliche Richtung. Dabei erfasste ihn ein dunkler Wagen, der auf der De-la-Chevallerie-Straße in Richtung Hassel unterwegs war. Der 13-Jährige stürzte, der dunkle Wagen setzte zunächst seine Fahrt fort und wurde dann kurz hinter dem Kreuzungsbereich gestoppt. Die Person am Steuer des Fahrzeugs mit kurzen, hellen Haaren, am Steuer des Fahrzeugs stieg aus, blickte in Richtung der Unfallstelle, setzte sich dann wieder hinters Steuer und fuhr in Richtung Hassel davon. Der verletzte Teenager wurde zunächst durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet die Fahrzeugführerin bzw. den Fahrzeugführer des dunklen Fahrzeugs sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder der Person am Steuer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 0209 365 6221 an das Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 an die Leitstelle.

