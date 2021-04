Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl an einem Bagger - Zeugen gesucht

Gifhorn/ Gamsen (ots)

Bereits in der Nacht vom 30. auf den 31. März kam es zu einem Diebstahl an einem Minibagger der Firma Kubota. Dieser war auf einer Baustelle an der Köthnerstraße in Gifhorn OT Gamsen abgestellt. Bislang unbekannte Täter entfernten die mit Bolzen befestigte Planierschildverbreiterung im Wert von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0 zu melden.

