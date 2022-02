Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Karlsruhe (ots)

Ein 21-Jähriger beschädigte in der Nacht zum Donnerstag drei geparkte Pkw in der Werderstraße in der Karlsruher Südstadt.

Der junge Mann demolierte die ordnungsgemäß geparkten Pkw, indem er die Außenspiegel der Fahrzeuge abriss. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Marvin Landes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell