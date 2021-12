POL-LM: +++Festnahme nach Verfolgungsfahrt+++Polizisten bei Einsatz verletzt+++Täter nach sexueller Belästigung festgenommen+++Polizeiauto bespuckt+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Festnahme nach Verfolgungsfahrt,

Weilburg, Limburger Straße, Montag, 20.12.2021, 01:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein 31-Jähriger in Weilburg vor einer Polizeikontrolle zu flüchten und wurde nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Beamte der Weilburger Polizei wollten gegen 01:15 Uhr in der Limburger Straße einen verdächtigen Mitsubishi anhalten und kontrollieren. Der Fahrer des Autos gab jedoch Gas und versuchte vor der Polizei zu fliehen. Während der Verfolgungsfahrt mit Blaulicht und Sirene warf der Beifahrer Gegenstände aus dem fahrenden Auto. Die Verfolgung ging quer durch Weilburg, über die Bundesstraße 456 und 49 bis Löhnberg und wieder zurück nach Weilburg. Dort gab der Mitsubishi-Fahrer auf und hielt an. Die Polizeibeamten nahmen die beiden Fahrzeuginsassen fest. Es stellte sich heraus, dass der 31-Jährige keinen Führerschein hatte und unter Drogeneinfluss gefahren war. Zudem fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel im Fahrzeug. Der Fahrer hatte auch einen verbotenen Telekopschlagstock in der Tasche. Die aus dem Auto geworfenen Gegenstände entpuppten sich als illegale Drogen. Eine Staatsanwältin ordnete eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen und Wohnungsdurchsuchungen an. Bei den Durchsuchungen wurden weitere Betäubungsmittel, Feinwagen und Verpackungsmaterial, sowie dazugehöriges Bargeld gefunden und sichergestellt. Der 31-Jährige verblieb für die weiteren polizeilichen Maßnahmen im Gewahrsam.

2. Polizisten bei Einsatz verletzt,

Weilburg, Limburger Straße, Samstag, 18.12.2021, 23:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Polizisten bei einem Einsatz wegen einer psychischen Ausnahmesituation bei einem 16-Jährigen verletzt. Der Jugendliche hatte die Polizei wegen eines Streites in seine Wohneinrichtung gerufen. Während die Betreuerin des 16-Jährigen der Polizei die Situation erklärte, griff der Jugendliche die Betreuerin an und schlug sie. Eine Beamtin zog den Jugendlichen von der Frau weg, wurde daraufhin angegriffen und an den Haaren zu Boden gerissen. Bei der anschließenden Festnahme wehrte der 16-Jährige sich erheblich und biss, schlug und trat die Polizisten. Dazu beleidigte er die Beamten massiv. Da er sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Durch den Angriff und die anschließende Festnahme wurden eine Beamtin und ein Beamter verletzt.

3. Täter nach sexueller Belästigung festgenommen, Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 16.12.2021, 08:00 Uhr bis Freitag, 17.12.2021, 13:45 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen wurde in Limburg eine Jugendliche sexuell belästigt, der Tatverdächtige konnte am Freitagmittag festgenommen werden. Eine 17-Jährige war mit dem Bus unterwegs zu ihrer Schule. Am Busbahnhof Limburg wurde sie von einem Mann angesprochen, den sie aber aufgrund seines gebrochenen Deutsches nicht richtig verstehen konnte. Der Mann näherte sich der 17-Jährigen und bedrängte und berührte sie mehrfach unsittlich. Erst als ein anderer Mann an der Bushaltestelle der Jugendlichen zu Hilfe kam, ließ der Täter von seinem Opfer ab und entfernte sich. Möglicherweise belästigte der Mann später noch weitere Jugendliche/ Frauen in einem Bus. Er wurde beschrieben als dunkelhäutig, ca. 40 Jahre alt, mit dunklen Augen und Haaren. Er sei mit einer khakifarbenen, längeren Jacke mit aufgesetzten Taschen und einer Kapuze sowie einer hellen, langen Hose bekleidet gewesen. Zudem habe er eine türkisbläuliche Mütze und brauen Winterboots sowie eine FFP2-Maske getragen. Aufgrund der detaillierten Beschreibung und der Bilder der Videoschutzanlage, konnte die Bundespolizei den Tatverdächtigen 49-Jährigen am Freitagmittag auf dem Bahnhofsvorplatz entdecken und festnehmen. Er trug noch die Kleidung vom Vortag und wurde an die Landespolizei übergeben. Nach Erkennungsdienstlicher Behandlung und Identitätsfeststellung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen. Insbesondere der Mann, der der Jugendlichen an der Bushaltestelle zu Hilfe kam, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Er hat am Donnerstag eine Mütze mit Eintracht Frankfurt-Logo und eine graue Trainingsjacke getragen.

4. Polizeiauto bespuckt,

Limburg, Bahnhofsplatz, Freitag, 17.12.2021, 16:15 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag spuckte ein Mann gegen die Seitenscheibe eines Streifenwagens der Bereitschaftspolizei. Der 23-Jährige lief auf dem Bahnhofsplatz in Limburg an einem Fahrzeug der Polizei vorbei. Hierbei spuckte er gegen die vordere Seitenscheibe des, mit mehreren Polizisten besetzten, Sprinters. Der Spucker ging weiter in Richtung Eisenbahnstraße, wo er einer Kontrolle unterzogen wurde. Eine Erklärung für seine Spuckattacke gab der 23-Jährige den Beamten nicht. Ebenso wenig konnte er erklären, weshalb er einen Nothammer in seinem Rucksack mitführte und woher dieser stammte. Er muss sich nun wegen Beleidigung verantworten.

5. Frau in Gaststätte verletzt,

Limburg, Fischmarkt, Samstag, 18.12.2021, 00:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Frau in einer Gaststätte in Limburg von einem Unbekannten verletzt. Eine 27-Jährige war zusammen mit einer Freundin in einer Gaststätte am Fischmarkt. Dort wurde sie von einem Mann angesprochen. Nachdem die Frau die Avancen des Mannes zurückgewiesen hatte, soll dieser sie geschubst haben. Dabei sei die Frau rückwärts gegen die Theke gefallen und habe dadurch kurz das Bewusstsein verloren. Später in der Nacht verschlechterte sich der Zustand der 27-Jährigen und sie wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei wurde hinzugezogen und nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Der Täter wurde als 20 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß und mit indischem Aussehen beschrieben. Er soll kurzes, schwarzes Haar und einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

6. Betrunkener Maskenverweigerer muss Führerschein abgeben, Waldbrunn-Ellar, Unterstraße, Sonntag, 19.12.2021, 18:20 Uhr

(wie) Am Sonntagabend sorgte ein betrunkener Mann für einen Polizeieinsatz in einer Spielothek in Ellar. Die Polizei wurde in die Unterstraße gerufen, da ein 37-Jähriger Mann die Spielothek betreten hatte und sich weigerte eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bei der Klärung des Sachverhaltes fiel den Polizeibeamten auf, dass der Mann stark betrunken war. Trotzdem war er mit seinem Auto zu der Spielothek gekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der 37-Jährige wurde festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Da er sehr ungehalten war, musste er von mehreren Polizisten aus der Dienststelle geleitet werden.

7. Drei Verletzte bei Unfall bei Weilmünster, Weilmünster, Kreisstraße 422, Samstag, 18.12.2021, 14:20 Uhr

(wie) Am Samstag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der K 422 bei Weilmünster drei Menschen verletzt, ein schwerer Unfall wurde verhindert. Ein 41-Jähriger befuhr mit einem LKW die K 422 von Aulenhausen in Richtung Weilmünster. In einer Linkskurve geriet der Mann in die Bankette und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierdurch kam die Fahrzeugfront des LKW in die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 47-Jähriger in einem Audi konnte gerade noch ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Durch das Gegenlenken kam der Audi von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Alle drei Insassen in dem Audi wurden hierdurch verletzt, zwei wurden in einem Krankenhaus behandelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.800 EUR

8. Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall bei Runkel, Runkel-Dehrn, Kreisstraße 461, Freitag, 17.12.2021, 17:27 Uhr

(wie) Am Freitag wurde bei einem Verkehrsunfall auf der K 461 bei Runkel ein Mensch verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Ein 60-Jähriger befuhr mit einem Opel einen Feldweg bei Dehrn und wollte auf die K 461 einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 58-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der beide Fahrer verletzt wurden, der 60-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR

9. Betrunkene fährt Telefonmast um,

Runkel-Ahfurt, Kreisstraße 464, Sonntag, 19.12.2021, 22:00 Uhr

(wie) Am Sonntag hat eine betrunkene Autofahrerin bei Arfurt einen Telefonmast umgefahren. Die 68-Jährige befuhr mit einem Hyundai die K 4645 von Runkel in Richtung Arfurt. In einer Rechtskurve kam die Frau von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Telefonmast hinter dem Straßengraben. Als die Polizeistreife an der Unfallstelle ankam, lag der Mast auf dem Auto der 68-Jährigen. Da die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser brachte ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Daher wurde die Frau festgenommen, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Danach konnte die Frau die Dienststelle wieder verlassen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Sachschaden wurde insgesamt auf ca. 6.800 EUR geschätzt.

Autobahnpolizei

1. Bei Unfall in Autobahnauffahrt verletzt, Limburg, Bundesautobahn 3, Freitag, 17.12.2021, 13:28 Uhr

(wie) Am Freitag wurde bei einem Verkehrsunfall in der Autobahnauffahrt Limburg-Nord ein Mensch verletzt. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Nissan die Auffahrt von Hadamar kommend auf die A3 in Richtung Frankfurt. Der Mann habe aufgrund eines Niesanfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte in ein Gebüsch. Der 67-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR

