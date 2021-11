Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei fahndet nach Schläger-Trio

Unbekannte attackieren Reisenden

München (ots)

Mit einer Personenbeschreibung sucht die Münchner Bundespolizei nach drei unbekannten Männern, welche bereits Samstagnacht (13. November) einen jungen Mann am Hauptbahnhof angegriffen haben. Kurz nach Mitternacht kam es im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes, am Abgang zur S-Bahn, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Afghanen und einem Unbekannten. Diesen Streit bemerkten drei unbekannte Männer, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten. Einer der Männer mischte sich ein und hielt den Afghanen, der sich aus der Situation entfernen wollte, fest. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Unbekannte versuchte, dem jungen Mann aus Krailling gegen den Kopf zu treten. Als der 18-Jährige zu Boden ging, traten die drei Männer abwechselnd auf ihn ein. Als ein erneuter Fluchtversuch des am Boden liegenden scheiterte, griffen zwei unbeteiligte Zeugen ein. Daraufhin entfernte sich das Trio vom Tatort, ebenso der Unbekannte, welcher anfänglich in den Streit mit dem Afghanen geraten war. Der Geschädigte wandte sich im Anschluss an eine vorbeikommende Streife der Bundespolizei und erstattete Anzeige. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Der Mann klagte über Schmerzen im Kieferbereich und erlitt eine Schürfwunde im Bereich der linken Wange, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Köperverletzung gegen die drei unbekannten Männer eingeleitet.

Aufgrund der Aufzeichnungen der Videokameras vor Ort, kann folgende Beschreibung der Täter und des vierten Unbekannten gegeben werden:

Unbekannter Mann, welcher zuvor mit Geschädigten verbal gestritten hat: -graue Jogginghose, schwarzer Hoodie -weiße Sneakers

- korpulente Körperstatur - schwarze Jacke - graue Umhängetasche - Brillenträger - ca. 20 - 25 Jahre - mitteleuropäischer Phänotyp

Täter 1:

- ca. 20 - 25 Jahre, schlank - mitteleuropäischer Phänotyp - schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen an den Unterschenkeln - schwarze Sneakers, schwarze Umhängetasche - dunkelbraune, kurze Haare mit Koteletten

Täter 2:

- ca. 20 - 25 Jahre, schlank - mitteleuropäischer Phänotyp - grau-schwarze Ringelmütze - schwarze stonewashed Jeans, an den Knien aufgerissen - schwarze Sneakers, schwarzer Rucksack - schwarze Daunenjacke

Täter 3:

- ca. 20 - 25 Jahre, schlank - mitteleuropäischer Phänotyp - grauer Kapuzenpulli - schwarze Jacke - Schwarze Nike-Sneakers mit weißem Nikezeichen

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 089 / 515550 1111 Insbesondere der Mann, welcher zuvor mit dem Geschädigten in Streit geraten ist und als Zeuge gesucht wird, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell