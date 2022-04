Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Reifen auf Parkplatz entwendet- Zwei Sattelauflieger angegangen

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (5.4.) bemerkten zwei Fahrer von Sattelzügen, dass unbekannte Täter drei große Reifen von geparkten LKWs entwendeten. Die Fahrer stellten die Fahrzeuge am Montagabend gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohofes in Bünde ab. Beide Fahrer befanden sich am Abend jeweils in ihren Kabinen. Gegen 03.30 Uhr bemerkten die Geschädigten, dass drei unter den Sattelauflieger verladene Reservereifen entwendet wurden. Zwei Reifen befanden sich unter einen LKW Schmitz CargoBull und ein weitere Reifen unterhalb dem rechts daneben geparkten LKW. Die Reifen haben einen geschätzten Wert von 2.400 Euro. Konkrete Hinweise konnten bislang noch nicht ermittelt werden, so dass die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen hofft, die noch weitere Angaben machen können. Insbesondere weitere LKW-Fahrer könnten in der Nacht verdächtige Personen im Parkbereich beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

