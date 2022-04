Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einer Garage- Unbekannte brechen Fenster auf

Herford (ots)

(sls) Am Montagmorgen (4.4.) meldete sich ein Mitarbeiter einer Arztpraxis am Wilhelmsplatz bei der Polizei und teilte den Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades mit. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte er erkennen, dass sich eine unbekannte Person am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu einer anliegenden Garage verschaffte. Hierzu hebelte die Person augenscheinlich das Fenster auf und kletterte in die Garage. Aus der Garage entwendete der Täter ein blau/weißes Pegasus Pedelec im Wert von ca. 2.500 Euro. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad aus einer Zugangstür in unbekannte Richtung. Einen Fahrradkorb, einen Helm und auch Handschuhe ließ er auf einer anliegenden Gartenfläche zurück. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und Diebstahl des Fahrrades machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell