Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Landhandel- Täter nehmen Gasflaschen mit

Vlotho (ots)

(sls) Zu gleich zwei Einbrüchen innerhalb von zwei Tagen kam es in einen Landhandel an der Hohenhausener Straße in Vlotho. Am Montagmorgen (4.4.) stellte ein Mitarbeiter des Handels gegen 04.00 Uhr fest, dass augenscheinlich drei rote Gasflaschen (12 kg) aus dem umzäunten Gaslager entwendet wurden. Um in das Lager zu gelangen, wurde augenscheinlich von unbekannten Tätern ein Loch in den Zaun geschnitten. Anschließend wurden die Flaschen mitgenommen. Am Sonntagnachmittag (3.4.) war der Zaun noch unbeschädigt und die Flaschen befanden sich noch im Lager. Weitere Auffälligkeiten wurden auf dem Gelände bis dahin nicht festgestellt. Am Dienstagmorgen (5.4.) meldete sich der Inhaber erneut bei der Polizei und teilte einen Einbruch mit. In der Nacht zu Dienstag hebelten unbekannte ein Fenster zum Bürogebäude auf. In den dortigen Büroräumen wurden Schränke und Schubladen durchsucht und Inhalte auf dem Boden verteilt. Aus einem Büroraum wurde ein geringer Geldbetrag entwendet und die Täter flüchteten aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung einer Videoaufzeichnung und Spurensicherung begonnen. Zeugen, die Hinweise zu beiden Einbrüchen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

