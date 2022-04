Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall mit Personenschaden- Vier verletzte Insassen

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Mittwochvormittag (6.4.) zu einem Verkehrsunfall auf der Loher Straße in Richtung Koblenzer Straße. Gegen 11.00 Uhr befuhr ein 50-Jähriger aus Löhne die Loher Straße und beabsichtigte mit seinem weißen Volvo nach rechts in den Großensieker Weg einzubiegen. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Insassen. Hinter dem Löhner fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 46-Jähriger Fahrer eines blauen Citröen. Der Bad Oeynhausener übersah das Abbiegevorhaben des 50-Jährigen und fuhr auf den Volvo hinten auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach rechts auf das dortige Feld geschoben. Beide Fahrzeugführer, sowie eine 56-jährige Beifahrerin und ein 19-jähriger Insasse im Volvo wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 16.000 Euro.

