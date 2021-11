Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Dachrinne entwendet

Niederlangen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 11. Und dem 17. November Zutritt zu einem Umspannwerk an der Forststraße in Niederlangen. Sie entwendeten eine etwa 10 Meter lange Dachrinne aus Kupfer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 270 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

