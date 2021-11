Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Frau bei Unfall tödlich verletzt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch meldeten Zeugen gegen 15.30 Uhr auf dem Syenvennweg in Nordhorn einen verunfallten Pkw. Eine 18-Jährige war in ihrem Citroen in Richtung Gildehauser Weg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotzt sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die junge Frau noch am Unfallort. Die Straße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt.

