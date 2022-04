Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auffahrunfall mit Folgen

Herford (ots)

(sls) Auf der Engerstraße in Herford kam es am Donnerstagnachmittag (7.4.) zu einem Unfall bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 52-Jähriger aus Spenge die Engerstraße in Richtung Herford. Hinter dem BMW-Fahrer befanden sich noch zwei weitere Fahrzeuge. Der 73-jährige Fahrer eines schwarzen Porsche und auch ein Fahrzeugführer mit einem weißen Smart. Der Fahrer des BMW musste ca. 100m vor dem Kreisel am Rüterweg verkehrsbedingt halten. Der 73-Jährige Porschefahrer konnte noch rechtszeitig abbremsen und hielt hinter dem BMW an. Der 58-jährige Fahrer des Smart übersah den Haltevorgang der beiden vorderen Fahrzeuge und fuhr mit seinem Smart hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Porsche noch auf den davor stehenden BMW geschoben. Der Fahrer des Smart aus Löhne wurde durch den Unfall im Gesicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt.

