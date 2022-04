POL-DU: Vermisster Mann nach Sportbootunfall

Duisburg (ots) - Ein Autofahrer ist am späten Mittwochabend (13. April, 22:55 Uhr) in der Einmündung Am Böllert / Zur Kaffeehött von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Pkw. Zurück blieben neben einer Öl- und einer Bremsspur auch Fahrzeugteile, die von einem Audi Q5 stammen. Das ...

