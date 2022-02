Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Meinersen (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei einzubrechen. Dazu wollten sie die Zugangstür des Bäckers an der Hauptstraße in Meinersen aufhebeln. Die Tür wurde zwar beschädigt, hielt dem Aufbruchsversuch aber stand, sodass die Täter nicht ins Objekt gelangten.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte unter 05372 97850 an die Polizei Meinersen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell