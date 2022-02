Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Zwei Einbrüche und ein Einbruchsversuch

Nordwalde (ots)

In der Zeit von Donnerstag (10.02.), 18.30 Uhr und Freitagmorgen (11.02.), 05.30 Uhr sind Unbekannte zwei Bäckereien im Innenstadtbereich und eine Schwimmhalle angegangen. In der Bahnhofstraße versuchten die Unbekannten die Nebentür einer Bäckerei aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch und sie gelangten nicht in das Gebäude. In der Kirchstraße öffneten die Täter auf unbekannte Art und Weise den Hintereingang der Bäckerei. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten der Filiale und entwendeten eine Trinkgelddose. Wie viel Geld sich in der Dose befand, ist unklar. An der Schwimmhalle der Amtmann-Daniel-Straße hebelten die Unbekannten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Dort schlugen sie zwei Scheiben ein. Über eine gelangten sie in einen Büroraum, den sie vollständig durchsuchten. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.500 Euro. In allen drei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/9284455.

