Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht Parkplatz Firma EDEKA

Greven (ots)

Am Montag (07.02.2022) kam es in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr an der Steinfurter Straße 3 in Reckenfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein auf dem Parkplatz der Firma EDEKA geparkter brauner BMW wurde an der Fahrerseite stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro. Der Unfallhergang wurde durch eine installierte Videoüberwachung aufgezeichnet. Deutlich ist auf den Aufnahmen zu sehen, wie das unfallverursachende Fahrzeug in die Parklücke einfährt und sofort nach dem Unfall den Parkplatz wieder verlässt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Fest steht, dass es sich um einen schwarzen VW SUV handelt. Dieses Fahrzeug dürfte im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Fahrer trug allen Anschein nach eine Mundschutzmaske. Das Wegfahren dieses Pkws beobachtete eine Frau, die den Aufnahmen zufolge, dem Fahrzeug länger hinterherschaute. Diese Frau ist für die ermittelnden Polizeibeamten eine wichtige Zeugin. Sie wird gebeten, sich mit den Polizeibeamten in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 in Verbindung zu setzten. Darüber hinaus bittet die Polizei unter der oben genannte Rufnummer um weitere sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall.

