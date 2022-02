Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Praxisräume

Lienen (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag (10.02.), 18.00 Uhr und Freitag (11.02.), 07.40 Uhr in eine Ergotherapie-Praxis an der Iburger Straße eingestiegen. Die Täter verschafften sich Zugang zur Praxis, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Im Gebäude durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Aus einer Kasse entwendeten die Täter einen einstelligen Eurobetrag. Ob sie weitere Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

