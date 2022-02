Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch

Lienen (ots)

Unbekannte sind an der Kattenvenner Straße, in Höhe der Straße "Im Mühlenbrook", in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Täter haben am Donnerstag (10.02.), in der Zeit von 14.50 Uhr bis 18.30 Uhr, im rückwärtigen Bereich des Hauses ein Fenster aufgehebelt und sind so in die Räumlichkeiten gelangt. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Zimmer. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

