BPOL NRW: Knapp 10.000 Euro eingezogen - Bundespolizei verhaftet zweifach gesuchten Betrüger

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Donnerstagmittag (19.11.2021) einen Deutschen, welcher beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei zu fliegen. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem Mann mit gleich zwei Haftbefehlen gefahndet wurde. Im Oktober und November dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Essen jeweils einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den 40-jährigen Mann erlassen.

Die Ersatzfreiheitsstrafe von 250 und 80 Tagen konnte der in Geldern lebende Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafen in Höhe von 7.500 und 2.400 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat er seinen Flug nach Istanbul an.

