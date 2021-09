Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210924-3-pdnms Zeugen gesucht nach zwei Bränden in Groß Buchwald

Groß Buchwald ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 18.09.2021 gegen 05.00 Uhr kam es zu zwei Bränden an gegenüberliegenden Scheunen am Dorfplatz in Groß Buchwald.

Aufgrund der zeitnahen Brandentdeckung und Löscharbeiten konnte eine Ausweitung des Feuers auf das Wohnhaus und benachbarte Gebäude verhindert werden. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von vorsätzlicher Brandlegungen ausgegangen.

Menschen oder Tiere kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas zur Brandursache sagen können oder auffällige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandort gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell