Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Auf dem Parkplatz der Deutschen Post am Kardinal-Galen-Ring haben Unbekannte einen Peugeot 308 beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Fahrer hatte den Peugeot am Mittwoch (09.02.) gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Am Donnerstagmorgen (10.02.) kam er gegen 08.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück. Dabei stellte er fest, dass die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen war und das Handschuhfach durchsucht wurde. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell