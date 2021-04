Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Einsatzreicher Abend für die Feuerwehr Frankfurt, Dienstag 13.04.2021

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 17.30 wurde die Feuerwehr in die Woogstraße nach Ginnheim alarmiert. Dort brannte es in einem Einfamilienhaus im EG in einer Küche. Das Feuer konnte vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohner gelöscht werden. Von der Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und der betroffene Bereich mittels einem Lüfter entraucht. Zwei Verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Der Sachschaden wird auf ca. 20000EUR geschätzt.

Um ca. 19 Uhr kam es in einem Autohaus in der Hanauer Landstraße zu einem Brand in einem Elektroverteilerkasten. Dieser wurde mittels CO2 Löscher und einem Trupp unter Atemschutz gelöscht. Der betroffene Abschnitt wurde mittels einem Lüfter maschinell entlüftet.

In Bergen-Enkheim in der Barbarossastraße im Bereich der Mülldeponie brannten gegen 21.20Uhr Holzreste im Freien an einem Container. Das Feuer konnte vor Übergreifen auf andere Gegenstände mit einem Rohr gelöscht werden.

Um 21:30 in der Grempstraße in Bockenheim, um 22:40 in der Haingrabenstraße in Praunheim und um 0 Uhr im Bingelsweg in Griesheim wurde die Feuerwehr jeweils zu einer Rauchentwicklung gerufen. In allen Fällen brannten Speisen auf dem Herd, diese konnten immer mit einem Kleinlöschgerät (Kübelspritze) gelöscht werden. Die Wohnungen wurden im Anschluss daran mit einem Lüfter entraucht und konnten nach Abschluss der Arbeiten an die jeweiligen Bewohner übergeben werden.

In Sachsenhausen im Ziegelhüttenweg brannte gegen 0:35 Uhr 0,5m3 Unrat im Freien. Dieser konnte schnell mit einem Schnellangriff eines Löschfahrzeuges gelöscht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell