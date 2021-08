Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen diverse Spirituosen - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45359 E.-Schönebeck: In der Mittagszeit des 8. August vergangenen Jahres (12:40 - 13:00 Uhr) stahlen zwei Männer in einem Supermarkt an der Aktienstraße diverse Spirituosen von nicht unerheblichem Wert.

Dabei sollen die Männer Gin, Rum und weitere Spirituosen in einen Einkaufswagen gelegt und die Flaschen dann verdeckt haben, um kurze Zeit später den Supermarkt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Bei der Tat wurden die Männer von Überwachungskameras gefilmt. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde bereits ermittelt. Nach dem zweiten Verdächtigen fahndet die Polizei jetzt mit Bildern der Überwachungskameras.

Die Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-ladendiebstahl-0

Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./SyC

