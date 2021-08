Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Am Montag kam es gegen 20 Uhr an der Straße Am Hallenbad in Twist zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Zwei Personen wurden dabei durch versprühtes Pfefferspray verletzt. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Twist unter der Rufnummer 05936/9345021 in Verbindung zu setzen.

