Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer/in gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am 9. Juli kam es zu einem Vorfall an der Burgstraße in Nordhorn. Mehrere Jugendliche warfen ein blaues Damenfahrrad der Marke "Sparta" (siehe Foto) in die Vechte. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten die Jugendgruppe ausfindig machen und zur Bergung des Fahrrades veranlassen. Bislang konnte das Fahrrad noch keinem/er Eigentümer/in zugeordnet werden. Der oder die Eigentümer/in wird gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

