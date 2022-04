Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Betrüger erbeuten Ersparnisse - falsche Polizeibeamte nehmen 92-Jährige aus

Duisburg (ots)

Eine 92-Jährige ist am Karfreitag (15. April) Opfer eines Trickbetrugs geworden. Den ganzen Tag über terrorisierte ein falscher Polizeibeamte unter dem Namen "Mathias Schneider" die Seniorin am Telefon. Er gaukelte ihr vor, dass es mehrere Raubüberfälle in der Nachbarschaft gegeben hätte und sie nun ihr Geld sowie ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen müsse. Gegen 20 Uhr klingelten dann ein Mann und eine Frau an der Wohnungstür der Bergheimerin in der Nähe eines Lebensmittel-Lieferdienstes und nahmen Geld in einem mittleren fünfstelligen Geldbetrag entgegen. Das Duo flüchtete in Richtung Lindenallee.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Abholern geben können oder sie flüchten gesehen haben: Der Mann war zwischen 1,68 und 1,78 Meter groß und hatte schwarze, kurze, gelockte Haare. Er trug eine blaue Jacke sowie eine Piloten-Sonnenbrille. Seine Komplizin war etwa 1,68 Meter groß, hatte lange, blonde Haare und war mit einem beigen Mantel bekleidet. Beide werden auf etwa 30 Jahre geschätzt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

