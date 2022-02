Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Dieseldiebstahl

Schifferstadt (ots)

Ein Zeuge teilt am gestrigen Abend, gegen 19:50 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg (Im Überholz) einen parkenden PKW mit. Neben dem PKW würden sich mehrere Personen aufhalten. Auf der Anfahrt kamen der Streife zwei PKWs auf dem Wirtschaftsweg entgegen. Der Fahrer eines PKWs mit französischen Kennzeichen stieg aus und flüchtete über die Felder. Der 37-jährige Fahrer, welcher im Bereich Worms wohnhaft ist, des dahinterfahrenden PKWs konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Der flüchtende Fahrer konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Da sich der Verdacht eines Dieseldiebstahls ergab, wurden nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin zwei Kanister, sowie der PKW mit dem französischen Kennzeichen zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt. In dem PKW des 37-Jährigen konnten auch zwei Kanister sichergestellt werden. Es konnte ermittelt werden, dass aus zwei in der Nähe abgestellten Baggern Diesel entwendet wurde. Von dem flüchtenden Täter wurden persönliche Gegenstände sichergestellt. Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurden eingeleitet.

