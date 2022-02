Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Personenkontrolle Drogen gefunden

Speyer (ots)

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen anlässlich eines Raubdeliktes in einem Supermarkt in der Dudenhofer Straße wollten Einsatzkräfte gegen 22:00 Uhr in der Otto-Mayer-Straße zwei junge Männer kontrollieren, die auf einer Sitzbank saßen. Bei Erblicken der Beamten sprang einer der Beiden plötzlich auf und ergriff die Flucht. Der Grund für das Verhalten des Unbekannten war schnell klar, denn er hinterließ eine "Kräutermühle" sowie eine geringe Menge an Cannabis. Der zweite junge Mann aus Speyer konnte kontrolliert werden. Gegen den 18-Jährigen wird nun hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

